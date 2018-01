Guarani contrata dois jogadores A diretoria do Guarani confirmou na noite desta quinta-feira a contratação de dois jogadores para o Campeonato Brasileiro. Os reforços são o zagueiro Rodrigo Costa, do Grêmio, e o volante Élder, do Santos, que foram emprestados até o final do ano. Eles se apresentam nesta sexta-feira no Brinco de Ouro, quando irão assinar seus contratos. "Vou defender um grande clube", disse Rodrigo Costa, ainda em Porto Alegre. Aos 25 anos, o zagueiro começou a carreira no time de juniores do Palmeiras, mas se profissionalizou no Juventude (RS), onde atuou por dois anos. Nas últimas três temporadas ele defendeu o Grêmio e saiu apenas durante o segundo semestre de 2000 para jogar no Santos. Outro reforço do Guarani é o volante Élder, também de 25 anos, que começou no Novorizontino, passando depois pelo Bragantino e Santos. A diretoria do clube de Campinas promete ainda outro reforço para o ataque, que encerraria o ciclo de contratações para o Campeonato Brasileiro. A estréia do Guarani na competição está programada para o dia 1º de agosto, no estádio Brinco de Ouro, contra o Palmeiras.