Guarani contrata goleiro César O Guarani encontrou, finalmente, um goleiro para a temporada 2002. É César, vice-campeão brasileiro da Série B pelo Figueirense-SC, que definiu suas bases salariais com o gerente de futebol Neto, com quem jogou no Etti Jundiaí em 1999. A contratação apaga o mal-estar causado pela perda do veterano Ronaldo, ex-Corinthians, que chegou a ser anunciado como reforço mas acabou indo para a Ponte Preta. Este é, oficialmente, o segundo reforço do time para a disputa do torneio Rio-São Paulo. O primeiro foi o zagueiro Aderaldo, emprestado junto ao Londrina do Paraná. Segundo Neto, o novo contratado receberá salários dentro dos novos padrões estabelecidos pelo clube. O acerto foi facilitado pelo fato dele ser dono de seu próprio passe. César, de 32 anos, começou a carreira no Palmeiras. Depois passou por vários clubes do interior, como Bom Retiro de Valinhos, Sãocarlense, Rio Branco, União Barbarense e Etti Jundiaí. No primeiro semestre era reserva do Fluminense, trocando as Laranjeiras pela camisa titular do Figueirense. Além da experiência, César é um vencedor, sendo campeão no Barbarense, no Etti e agora garantindo o acesso do time catarinense à elite do futebol brasileiro.