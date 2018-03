Guarani contrata goleiro Edervan O Guarani confirmou nesta quinta-feira a contratação do goleiro Edervan, que deve ser reserva do time que disputará o Campeonato Brasileiro a partir do dia 10 de agosto. Afinal, o técnico Zé Mário já disse que o titular será Cairo, que tem apenas 17 anos. Além disso, o clube de Campinas também trouxe Adinam, que estava no Sport, para a posição. Edervan, revelado no próprio Guarani, volta ao clube de Campinas após boa participação no Campeonato Paulista, quando defendeu a Inter de Limeira. Já o atacante Sérgio Alves, que veio do Bahia, finalmente assinou contrato com o Guarani, depois de receber um valor a título de luvas. Na quarta-feira, no estádio Brinco de Ouro, o Guarani venceu por 2 a 0 o Campinas, integrante da Série B3 do Campeonato Paulista, equivalente à sexta divisão estadual. Nesse amistoso, Sérgio Alves fez um dos gols do time, de pênalti. O outro foi de Daniel Vitor. O próximo teste será contra o Juventus, sábado, na Rua Javari.