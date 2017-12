Guarani contrata Hélio dos Anjos A diretoria do Guarani confirmou na tarde desta segunda-feira a contratação do técnico Hélio dos Sanjos, ex-Juventude-RS, e a dispensa de cinco jogadores que participaram do Campeonato Paulista: o zagueiro Marcelo Souza, os laterais Márcio Rocha e Jorge Luis, o volante André Gomes e o meia Henrique. Os cinco são donos de seus passes. Hélio dos Anjos vai se apresentar no Brinco de Ouro, quarta -feira, ao lado do preparador físico Luis Carlos Brollo e do auxiliar Edmar Vasconcelos. Alguns nomes surgem como possíveis reforços, como o veterano meia Jorginho, atualmente no Fluminense, o volante Claudecir, do Palmeiras, e o meia Hernani, da Portuguesa. O objetivo é reformular o elenco, desmoralizado após o rebaixamento para a Série A-2. As mudanças também passam pelo departamento amador, com as dispensas dos técnicos Júlio Toledo Piza, dos juniores, e Zé Mário, do juvenil, além dos olheiros Pupo Gimenez e Almeida. O departamento médico também não passou impune: o médico Vanderlei Rondine foi substituído por Milton Possedente, que já trabalhou no clube anteriormente.