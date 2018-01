Guarani contrata lateral do Cruzeiro Sem conseguir renovar os contratos de seus jogadores, a diretoria do Guarani partiu atrás de reforços. O segundo a chegar foi anunciado nesta quarta-feira. É o lateral-direito Alemão, terceiro reserva do Cruzeiro - na terça, o clube de Campinas já tinha confirmado o acerto com o lateral-esquerdo Gílson, do Goiás. O Guarani conseguiu o empréstimo de Alemão por 1 ano, mas a negociação depende ainda da concordância do jogador. Ele ficou sem espaço no Cruzeiro com o retorno de Ruy, que estava emprestado ao Botafogo. Alemão tem 22 anos e características ofensivas. Quando atuava ainda pelas categorias de base era centroavante e foi na Copa São Paulo de Juniores de 2003 que foi deslocado para a lateral. É nascido em Ituverava, interior de São Paulo, e tem 1,81m e 76kg. Com relação às renovações de contrato, existe a expectativa no Guarani de que os volantes Careca e Marcos Paulo acertem o compromisso ainda nesta semana.