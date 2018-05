Guarani contrata lateral-esquerdo Fabinho, do Paraná Tentando manter a base que conquistou o acesso na Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani oficializou nesta segunda-feira seu primeiro reforço para 2010. Trata-se do lateral-esquerdo Fabinho, que estava no Paraná. Ele acertou contrato até dezembro de 2010.