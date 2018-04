Guarani contrata lateral Moreno, ex-Corinthians

Aos 26 anos, ele ainda realizará exames médicos para depois assinar contrato com duração de um ano. Aliás, Moreno chegou a ser procurado pelo Corinthians, mas a negociação não evoluiu. Pelo clube do Parque São Jorge, ele conquistou os títulos da Copa do Brasil e do Torneio Rio-São Paulo, em 2002, além do Campeonato Paulista em 2003.

Moreno ainda acumula passagens pelo Atlético Paranaense, Fortaleza e Botafogo, além de ter defendido a seleção brasileira sub-20.

Antes de Moreno, o Guarani já havia anunciado o zagueiro Asprilla, o lateral-esquerdo Fabinho e os atacantes Marcelo Maciel e Richard Falcão. O Guarani estreia no Campeonato Paulista da Série A-2 diante do Osvaldo Cruz, fora de casa, no próximo dia 13 de janeiro.