Guarani contrata lateral Rodolfo Testoni, do Paulista

O novo reforço chegará a Campinas nesta terça-feira, quando fará exames médicos antes de assinar contrato. A expectativa é que Rodolfo seja apresentado oficialmente até o final da semana, antes da estreia do clube na competição.

Aos 24 anos, o lateral foi revelado no interior de Santa Catarina e inclusive já vestiu a camisa do time campineiro, em 2008. Antes de jogar pelo Paulista, no primeiro semestre, ainda passou pelo Deols, da França.

A estreia do Guarani na Série C acontece no próximo sábado, contra o Madureira, às 15 horas, no Estádio Aniceto Moscoso, no Rio. Antes da paralisação para a Copa das Confederações, o time ainda atuará diante do Mogi Mirim, em Campinas.