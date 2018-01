Guarani contrata mais um lateral A diretoria do Guarani contratou mais um reforço para a temporada 2005. Pela manhã, o presidente José Luiz Lourencetti já tinha conseguido o empréstimo do meia-atacante Anaílson, do São Caetano. E no final da tarde, também definiu o acerto com o lateral-direito Adriano, que estava no Remo. Aos 26 anos, Adriano já passou pelas divisões de base do próprio Guarani, mas foi profissionalizado no Mogi Mirim. Depois, esteve no Cruzeiro, Malutrom-PR, Figueirense e Santa Cruz. Ele é o terceiro lateral contratado pelo clube de Campinas para 2005. Antes, chegaram Alemão, do Cruzeiro, e Gílson, do Goiás.