Guarani contrata mais um reforço A diretoria do Guarani anunciou no final da tarde desta sexta-feira a contratação do lateral-direito Ruy, que estava defendendo o Cruzeiro-MG. O novo reforço chega ao Estádio Brinco de Ouro na manhã deste sábado, onde assina contrato e já inicia os trabalhos de preparação física. Ruy Bueno Neto foi contratado exatamente no dia em que completou 25 anos. Natural de Belo Horizonte, começou sua carreira no América-MG e, de lá, seguiu para o Cruzeiro. Sem chances com o técnico Vanderlei Luxemburgo, acabou sendo colocado à disposição para ser negociado. ?Estou muito feliz com essa ida para o Guarani. Vai ser minha primeira experiência fora de Belo Horizonte e espero fazer sucesso. Conversei com o Edu Dracena e o Martinez aqui em Minas e eles me aconselharam a ir para o Guarani na hora", disse o jogador. Ruy é o terceiro reforço do Guarani para a disputa do Campeonato Brasileiro. Antes dele já haviam chegado o volante Rafael, que faz sua estréia neste domingo diante do líder Paraná, e o zagueiro Nenê, destaque da Portuguesa Santista no Campeonato Paulista.