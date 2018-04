Guarani contrata mais um zagueiro Bem que o técnico Agnaldo Liz avisou que nenhum craque aportaria no estádio Brinco de Ouro para reforçar o lanterna Guarani no Campeonato Brasileiro. A primeira demonstração disso aconteceu nesta quinta-feira à tarde, quando a diretoria apresentou o zagueiro Fransérgio, de 24 anos, que estava defendendo o Macabbi Herzliyya, de Israel. O clube já dispõe de oito defensores. O zagueiro, de 1,83 metro e 80 quilos, começou a carreira no Bragantino em 1998. Depois passou por Figueirense (2001-2002), Náutico (2002), América-SP (2003) e Maccabi (2003-2004). As negociações não foram reveladas, mas o jogador é dono de seu atestado liberatório. Agnaldo ainda espera por um meio-campo e outro atacante, não se importando com a qualidade técnica do reforço. "O que interesse é que quem chegue esteja com a cabeça tranqüila, e possa somar com a gente para ajudar o time", justificou. O contratado, porém, ainda depende da liberação de sua documentação, que precisa acontecer até o começo da próxima semana. Depois da derrota para o Corinthians, por 1 a 0, quarta-feira, o Guarani continua como lanterna, com 25 pontos, e agora tenta se recuperar diante do Juventude, sábado à tarde, de novo, no Brinco de Ouro. Os jogadores voltaram aos treinos nesta tarde e a novidade foi a presença do centroavante Viola, treinando com bola, num coletivo do time de juniores. Ele pode até ficar no banco de reservas no sábado. A baixa, coincidentemente, é o atacante Valdir Papel, que recebeu o terceiro cartão amarelo. O ataque bugrino é o pior do campeonato, com apenas 22 gols em 29 jogos. O time deve ser definido após treino tático previsto para a manhã de sexta-feira, no gramado do Brinco. O volante Roberto, após cumprir suspensão automática, fica à disposição de Agnaldo.