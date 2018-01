Guarani contrata meia do Cruzeiro Preocupada com a disputa da Série B do Brasileiro, a diretoria do Guarani continua atrás de reforços e conseguiu confirmar nesta quarta-feira a contratação do meia Alê, de 24 anos, que pertence ao Cruzeiro. Ele foi emprestado até dezembro e chegou animado ao Brinco de Ouro. "Estou bem fisicamente e louco para jogar. Em uma ou duas semanas estarei em ritmo de jogo", prometeu o jogador, que começou a carreira no Juventus e já passou pela seleção brasileira Sub-20. Alê é o quinto reforço do Guarani para a Série B. Mas o técnico José Carlos Serrão parece que ainda quer mais. "Não estou gostando do desempenho dos jogadores. Aqui não é um cabide de emprego e quem não se empenhar vai ser liberado", avisou. Nos treinos desta semana, o técnico testou quase todos os jogadores e promete muitas mudanças para o jogo contra o Bahia, domingo, em Campinas. Um desfalque certo é o atacante Evandro Roncatto, que vai passar por uma cirurgia no ombro esquerdo e ficará fora dos gramados de três a quatro meses.