Guarani contrata meia do Grêmio A diretoria do Guarani confirmou, no início da noite desta quinta-feira, a contratação do meia Ênio, de 23 anos, que estava encostado no Grêmio. Segundo o técnico bugrino, Luiz Carlos Ferreira, o novo reforço "atua no meio de campo, na função de número 1". O técnico aguarda também a chegada de mais dois reforços que, segundo eles, viriam do exterior. O lateral direito Nelsinho, ex-Portuguesa Santista, já está integrado ao elenco e seguirá com a delegação para Jarinu, nesta sexta, onde fará uma inter-temporada. Depois de perder do Gama, o Guarani vai receber o Vila Nova, na terça, no Brinco de Ouro, em Campinas.