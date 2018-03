Guarani contrata meia Marquinhos O Guarani não pára de trazer reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, a diretoria do clube confirmou a contratação do veterano meia Marquinhos, de 30 anos, que curiosamente foi dispensado pela rival Ponte Preta no primeiro semestre. Revelado pelo Flamengo, Marquinhos jogou por grandes clubes como Palmeiras e Colo Colo, do Chile. Esta já foi a nona contratação do Guarani para o Brasileiro. O atacante Brenner, contratado na segunda-feira, havia sido o último jogador chegar ao Brinco de Ouro. O Guarani estréia no campeonato contra o Atlético-PR, atual campeão brasileiro, dia 11 de agosto, em Campinas.