Guarani contrata o atacante Cléber O Guarani definiu no final desta tarde os últimos detalhes para a contratação por empréstimo do atacante Cléber, que pertence à Portuguesa. Esta é a quinta contratação do clube de Campinas para a disputa do Campeonato Brasileiro. "É um atacante rápido e que finaliza muito bem", elogiou o técnico Hélio dos Anjos. Apesar de não ter confirmado oficialmente, o Guarani pagou R$ 250 mil pelo empréstimo até dezembro. Cléber ganhava R$ 70 mil na Lusa, mas não recebia há três meses. Isso acabou facilitando seu acordo com o clube de Campinas, onde ele deve receber cerca de R$ 50 mil. O novo reforço chega a Campinas na próxima terça-feira, para realizar exames médicos e assinar contrato. Cléber estava na Portuguesa desde julho de 2000, mas não conseguiu manter a regularidade no Canindé, chegando a ficar vários jogos na reserva. Com 27 anos, o canhoto Cléber já defendeu vários times do Brasil e do exterior, após ter iniciado a carreira no América de São José do Rio Preto. Depois disso, ele se transferiu para o Mogi Mirim, onde despertou o interesse do Coritiba. No clube paranaense, o atacante viveu sua melhor fase, sendo negociado com o Kyoto Sanga, do Japão. Ele também teve uma rápida passagem pelo Mérida, da Espanha. Cléber estava treinando junto com o elenco da Portuguesa, na chácara Santa Filomena, em Jarinu. Antes de Cléber, o Guarani já tinha acertado a contratação do zagueiro Sangaletti, do Náutico-PE, do volante Henrique, do União Barbarense, do lateral-esquerdo Jadílson, do Botafogo-SP, e do atacante André Luis, do Flamengo de Guarulhos.