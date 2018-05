Guarani contrata o atacante Marcelo Maciel O atacante Marcelo Maciel é o segundo reforço do Guarani para o próximo ano. O clube já tem tudo acertado com o jogador de 22 anos, que passou por Noroeste, Remo e Paysandu, mas a contratação só deve ser oficializada na reapresentação do elenco, no dia 3 de janeiro.