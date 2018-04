Guarani contrata o atacante Nunes para disputar a Série A-2

Demorou, mas o Guarani contratou um jogador de bom nível para a disputa da Série A-2 do Campeonato Paulista. Trata-se de Nunes, de 33 anos, que teve passagens por vários clubes do Brasil e do exterior. Embora com um histórico conturbado fora de campo, o atleta tem feito gols pelos times que tem defendido.

O atacante é considerado ídolo no Santo André, principalmente pela conquista da Copa do Brasil de 2004, apesar de, na oportunidade, ainda ser reserva. Depois, passou por diversos times do Brasil como Fortaleza, Juventus, Gama, Bragantino, Vasco, e ainda defendeu o Santo André em outras três oportunidades. Em 2014, foi artilheiro do clube do ABC na disputa da Série A-2 do Paulista.

Nunes é a primeira contratação interessante que o Guarani faz para 2015. Antes, já haviam fechado com o clube o goleiro Neneca, os zagueiros Preto Costa, Rafael Caldeira e Tiago Gasparetto, os laterais Tiago Cristian e Bruno Pacheco, os volantes Cambará, Copetti, Éder Silva e Fernando Lopes e o meia João Gabriel.