Guarani contrata o atacante Zé Afonso O Guarani, finalmente, contratou um novo atacante para disputar o Torneio Rio-São Paulo. O veterano Zé Afonso, de 31 anos, se apresentou, nesta quinta-feira à tarde, no estádio Brinco de Ouro, realizou exames médicos e assinou contrato. Mas ele está fora da estréia do time contra o Bangu, domingo, em Campinas. Zé Afonso só acertou com o Guarani depois que conseguiu seu atestado liberatório junto ao Grêmio. Ano passado ele atuou no Belenenses, de Portugal. "Estou motivado, porque conheço o Zé Mário (técnico) e tenho a certeza de que nos daremos muito bem", comentou. A vinda do atacante vai suprir a saída de Sinval, que foi liberado para a Portuguesa de Desportos em troca de uma dívida antiga de R$ 500 mil. A contratação de Zé Carlos, do Botafogo Carioca, fica praticamente descartada. O técnico Zé Mário prometeu confirmar a escalação do time para esta sexta-feira após o coletivo previsto para o período da manhã. Roberto Silveira está ganhando a camisa na lateral direita, enquanto Dudu e Léo devem formar o ataque.