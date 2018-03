Guarani contrata o lateral Patrício O Guarani continua se reforçando para não decepcionar sua torcida no Campeonato Brasileiro. A diretoria confirmou, nesta terça-feira, a contratação do lateral direito Patrício, campeão estadual pelo Figueirense, em Santa Catarina. O novo reforço se apresenta, quinta-feira, no estádio Brinco de Ouro. A contratação foi efetivada após a insatisfação do técnico Zé Mário com o rendimento dos laterais Marco Aurélio e, principalmente, Roberto Silveira. Um deles pode ser dispensado. Patrício, de 27 anos, é natural de Aratiba, no interior catarinense e jogou em time pequenos de Santa Catarina até destacar-se no Paraná Clube, em 1999. Depois, jogou no Grêmio, Coritiba e Vasco, até chegar ao Figueirense nesta temporada, tendo feito um bom Campeonato Catarinense. O Guarani já havia contratado outros 13 reforços: Adinam, Marco Aurélio, Gilmar Lima, Sangaletti, Émerson Avila, Gilson, Émerson, Junior, Marquinhos, Leandro Guerreiro, João Paulo, Brenner e Sérgio Alves.