Guarani contrata o técnico Luciano Dias para a Série C

A diretoria do Guarani, enfim, definiu o seu treinador para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. O escolhido é Luciano Dias, atualmente dirigindo o Botafogo, um dos favoritos para garantir o acesso à elite paulista na rodada de sábado da Série A-2. Com apenas 37 anos, Luciano Dias foi o responsável pelo acesso do Rio Preto, ano passado, à elite estadual. Mas também fracassou com o time, em 2008, porque foi o responsável pela montagem no Paulistão, onde o time acabou rebaixado. Em 2004, pelo Votuporanga, agora SEV de Hortolândia, o técnico também ascendeu da antiga série B para a Série A-3. Ex-zagueiro de Grêmio, Corinthians e Fluminense, Luciano Dias, deverá chegar ao estádio Brinco de Ouro na próxima segunda-feira junto com o auxiliar Marco Antônio Ribeiro. O restante da comissão técnica vai continuar no clube, como o fisicultor Paulo César e o treinador de goleiro, Sérgio Gomes, que já trabalharam no Campeonato Paulista. Antes de acertar com o técnico, a diretoria tentou Barbieri, ex-Sertãozinho, e pensou em outros nomes da nova geração, como Paulo Roberto Santos, do Atlético Sorocaba, e Evair, ex-atacante revelado pelo próprio Guarani, com passagem por grandes clubes e seleção brasileira. Ele comandou o Anápolis no Campeonato Goiano.