Guarani contrata o volante Rodrigo Sá O Guarani acertou nesta terça-feira a contratação do volante Rodrigo Sá. O jogador já está treinando no clube, mas só deve assinar contrato na quarta. E deve estrear na partida do dia 9, contra o Santo André, em Campinas, pela Série B do Brasileiro - antes disso, há o jogo com a Anapolia, na sexta. "É bom jogador, com grande poder de marcação, mas sabe também sair para o jogo", revelou o técnico Luiz Carlos Ferreira, que trabalhou com Rodrigo Sá no Santo André, clube que o revelou e onde estava até agora. Depois de somar 7 pontos nos últimos 3 jogos da Série B, o Guarani se prepara para pegar a Anapolina. Para este jogo, já está confirmada a ausência do volante Marcos Paulo, ainda machucado. Assim, Márcio Araújo segue como titular. E o atacante Vágner Carioca, contratado junto ao Criciúma-SC, não poderá estrear - está com uma tendinite.