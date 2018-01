Guarani contrata o zagueiro Sandro A diretoria do Guarani confirmou, no final da tarde desta quinta-feira, a contratação do zagueiro Sandro, de 32 anos, com passagens por Santos e Botafogo-RJ, e que disputou a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Sport Recife. O contrato de um ano de duração não teve suas bases reveladas. Sandro, de 32 anos, começou a carreira no próprio Sport, onde atuou por seis anos. Ficou quatro anos no Santos e quase seis no Botafogo. Ele foi indicado pelo técnico Luiz Carlos Ferreira e garantiu ter aceito a oferta por acreditar na filosofia de trabalho do time campineiro. ?O Guarani é um clube de tradição, já foi campeão brasileiro e busca a recuperação no cenário nacional. Eu gosto de desafios?, comentou Sandro, em Olinda (PE), onde aproveita as férias ao lado da família.