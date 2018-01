Guarani contrata Preto, ex-Santos Para tentar apagar o péssimo começo no Campeonato Brasileiro da Série B e iniciar uma arrancada rumo aos oito primeiros colocados, o Guarani continua se reforçando. Nesta terça-feira foi a vez do zagueiro Preto, dispensado na semana passada pelo Santos. Ele já se apresentou no Brinco de Ouro e está treinando sob os comandos do técnico Luiz Carlos Ferreira. Na última segunda-feira o time apresentou o atacante Vágner Carioca, do Criciúma, e anunciou a contratação do volante Márcio Araújo, do Atlético-MG. Preto foi revelado nas categorias de base da Vila Belmiro, onde nunca conseguiu se firmar como titular, devido ao comportamento extra-campo e algumas contusões, como uma fratura no tornozelo em um jogo contra o São Caetano, em 2003. No mesmo ano, no Campeonato Brasileiro, ele ainda apanhou da polícia de Belém (PA), em um jogo contra o Paysandu. O novo reforço vem sendo investigado pela polícia por suposto envolvimento com o traficante de drogas Naldinho, acusado de chefiar o tráfico na Baixada Santista. O zagueiro teria emprestado um rádio comunicador para um traficante, no Rio de Janeiro. Mesmo já tendo treinado, Preto não deve estrear nesta sexta-feira, contra o Criciúma, em Ssanta Catarina. Em compensação, o atacante David, que está no Náutico, não deve vir mais. O volante Careca deve se reunir com a diretoria para discutir se permanece ou não no clube. Paraná e Santo André seriam os principais interessados nele.