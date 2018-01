Guarani contrata primeiro reforço O Guarani anunciou nesta terça-feira a contratação de seu primeiro reforço para a temporada 2005: trata-se do lateral-esquerdo Gilson, que já atuou pelo clube em 2002 e 2003, e que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Goiás. Ele assinou contrato por um ano e se apresenta no dia 14, junto com o elenco. Gilson era uma das prioridades do time campineiro, que cogitava também a contratação de Bill, da Ponte Preta, que acabou acertando com o Atlético Sorocaba. A contratação teve o aval do técnico Jair Picerni, que em sua outra passagem pelo Guarani, em 2003, comandou o jogador, que teve uma boa participação, na época, no Campeonato Brasileiro. O lateral foi contratado para uma posição considerada carente no clube. O único jogador, que acabou sendo titular em todo o ano de 2004, foi Patrick, negociado no final do ano passado com o Cruzeiro. Apesar de não ter tido uma passagem boa pelo Goiás, a comissão técnica aposta no jogador para ser titular. Enquanto trabalha em cima de contratações, a diretoria também está imbuída em renovar os contratos que interessam. Nesta terça-feira, o volante Careca firmou acordo por mais um ano. O outro volante titular da última temporada, Marcos Paulo, também pode assinar contrato nos próximos dias. Até o momento, apenas o goleiro Jean e o zagueiro Tiago renovaram efetivamente.