Guarani contrata reforço para ataque A diretoria do Guarani acertou nesta quarta-feira a contratação do quarto reforço para a disputa do Campeonato Paulista. Trata-se do atacante Nílson Sergipano, que tem seus direitos vinculados ao Corinthians de Alagoas. O jogador, de 24 anos, disputou parte do Campeonato Brasileiro pelo Atlético-MG, mas acabou sendo liberado no final do ano. Nílson Sergipano iniciou a carreira profissional em 2001, no Lagartense-SE. Depois, passou pelo Bahia, Botafogo-PB, onde foi artilheiro da Série C em 2003, Atlético-MG, Treze e Corinthians-AL. O atacante tem boa estatura, 1m88, e pesa 78 kg. O próximo passo da diretoria é acertar com o meia Anaílson, que estava no Náutico. No entanto, o jogador tem uma pendência financeira de R$ 60 mil com a diretoria do São Caetano, dono de seus direitos. Enquanto não receber esta quantia, ele disse que não se apresenta ao novo clube. Antes de acertar com Nílson Sergipano, a diretoria já havia contratado três jogadores: os laterais-direito Alemão e Adriano, além do lateral-esquerdo Gílson. O Guarani estréia no Campeonato Paulista no próximo dia 20, contra o União São João em Campinas.