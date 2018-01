Guarani contrata revelação da A3 O Guarani acertou nesta segunda-feira a contratação do seu primeiro reforço para o Campeonato Brasileiro. É o atacante Bocão, revelação do Flamengo de Guarulhos, que disputou o Campeonato Paulista da Série A3. Bocão foi o artilheiro do time de Guarulhos nesta temporada, com 13 gols, e também no ano passado, quando marcou 17 gols na Série B1. O passe do jogador foi comprado pelo empresário Oliveira Júnior, que administra o departamento de futebol do São Bento e Ituano. A princípio, o atacante iria reforçar o elenco do Ituano, mas devido ao interesse do Guarani, o empresário preferiu emprestá-lo para equipe de Campinas. A diretoria do Guarani deve anunciar nesta semana a contratação do zagueiro Sangaletti. Tudo está acertado entre o clube e o jogador, que está defendendo o Náutico, mas o acordo oficial ainda foi divulgado. O Guarani ainda espera contratar mais um atacante, um lateral-esquerdo e um meia para reforçar o elenco no segundo semestre.