Guarani contrata técnico campeão da Série A2 de 2014

semana. Após um início de negociação com o ex-craque Amoroso, o acerto foi finalizado entre o presidente Álvaro Negrão, o vice Felipe Rosseli e o presidente do Conselho Deliberativo, Paulo Souza.

A apresentação oficial de Evaristo Piza será nesta terça-feira, no Estádio Brinco de Ouro, quando começará o planejamento para a montagem do time que estreia na Série C no dia 27 de abril, contra o São Caetano, em São Caetano do Sul.

A ideia é montar o time com jogadores que se destacaram na Série A2 do Paulista e alguns poucos que estão no Guarani, como o zagueiro Jorge Luiz, o volante Wellington Simião e o meia-atacante Fernando Fumagalli. Junto com Evaristo Piza também chega seu auxiliar Roger Riva, que vem trabalhando com o novo treinador há algum tempo.

O técnico tem uma relação íntima com o clube, já que foi jogador da base e também trabalhou nas categorias inferiores como treinador. Além disto, Evaristo é filho de Júlio Toledo Piza, que durante mais de 20 anos foi comandante das divisões amadoras e que chegou a dirigir o time principal no Campeonato Brasileiro de 1996.

O ex-técnico do Capivariano substitui Márcio Fernandes, que dirigiu o Guarani na Série A2 e não conseguiu o acesso. O time de Campinas terminou a competição na 13.ª posição, com 22 pontos.