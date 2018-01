Guarani contrata volante do Barbarense O Guarani anunciou nesta quarta-feira a contratação de mais um reforço para a disputa do Campeonato Brasileiro. É o volante Henrique, de 23 anos, que disputou o Campeonato Paulista pelo União Barbarense. Ele já se apresentou no estádio Brinco de Ouro. Depois do término do Campeonato Paulista o jogador defendeu as cores do Mirassol na Série A2. Ele assinou contrato até 2004 e teve metade do seu passe comprado pela equipe campineira junto ao clube de Santa Bárbara D?Oeste. O Guarani já tinha feito transação semelhante quando comprou metade dos passes do zagueiro Gláuber e do meia Renato, ambos também pertencentes ao União. "Estou muito satisfeito com minha contratação. Espero realizar um grande Campeonato Brasileiro. O time não foi bem no Paulistão, mas agora as coisas vão mudar", disse. Henrique não se esqueceu de agradecer a todos que o ajudaram na carreira ao se apresentar no Guarani. "O Bressan foi quem deu impulso a minha carreira. Ele me ajudou muito nas categorias de base do Barbarense e continua me ajudando até hoje", completou Henrique, se referindo a José Antônio Bressan, que era o técnico das categorias bases do União Barbarense. Henrique é o quarto reforço do Guarani para o Campeonato Brasileiro. Antes dele já haviam sido contratados o lateral-esquerdo Jadílson, ex-Botafogo-SP, o zagueiro Sangaletti, do Náutico, e o atacante André Luiz, o Bocão, do Flamengo de Guarulhos. A diretoria espera até o final desta semana anunciar mais alguns reforços. Um lateral, um meia e um atacante são as prioridades do time. Este atacante pode ser Cléber, que está na Portuguesa de Desportos. O próprio jogador confirmou que foi sondado pelo time campineiro e está interessado em defender a equipe no Brasileiro.