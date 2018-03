Guarani contrata volante do Corinthians O Guarani segue seu planejamento para o Campeonato Brasileiro, que começa no final do mês. A diretoria do clube campineiro acertou nesta segunda-feira a contratação do volante Careca, que estava no Corinthians e não vinha sendo utilizado pelo técnico Oswaldo Oliveira. O jogador se apresenta no Estádio Brinco de Ouro tão logo acerte seu desligamento do time de Parque São Jorge. Careca, que já defendeu o Rio Branco, o Ituano e atuou pelo Santo André na Série C do Brasileiro em 2003, jogou apenas uma partida oficial pelo clube paulistano, na primeira rodada do Paulista, contra o Atlético Sorocaba. Além do volante, o meia Luís Fernando deve ser o próximo reforço do time para o segundo semestre. O atleta, que estava no América, de São José do Rio Preto e pertence ao Juventude-RS, está negociando sua vinda e só falta acertar a questão salarial. Por enquanto, somente o volante Marcos Alexandre, que veio do União Agrícola Barbarense, treina com o elenco do Guarani. O clube espera o adversário nas oitavas-de-final da Copa do Brasil, que sairá do confronto entre Santo André e Atlético-MG, nesta quarta-feira, dia 7. A jogo de ida, ainda sem mando definido, acontece no dia 14.