Guarani contrata zagueiro André Alves, do Volta Redonda, para jogar Série C

CAMPINAS - O Guarani apresentou novidades nesta terça-feira. O diretor de futebol, Rogério Giardini, confirmou a contratação do zagueiro André Alves, de 31 anos. É o 11º contratado em menos de uma semana para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O defensor disputou o último Carioca pelo Volta Redonda e já tem previsão de chegada ao Estádio Brinco de Ouro. "Ele chega quarta-feira pela manhã. É um zagueiro alto, técnico e bom de cabeça", avaliou Giardini.

O Guarani, aos poucos, também vai apresentando os reforços da Caldense-MG, anunciados na última sexta-feira. Nesta terça-feira, o atacante Nena, que marcou seis gols no Mineiro, reintegrou-se ao grupo. Antes dele, já chegaram o volante Edmilson, o goleiro Thomazela e o zagueiro Júlio César.

A diretoria aguarda a apresentação de outros seis contratados. O zagueiro Paulão, o lateral-direito Jefferson Feijão e os meias Rossini e Ewerton Maradona também vêm do time mineiro. O meia Léo Costa estava no Rio Branco-SP, enquanto o atacante Laionel jogou no Rio Verde-GO. Antes da estreia na Série C contra o Madureira, no dia 2 de junho, o Guarani ainda deve anunciar de oito a dez reforços para o técnico Tarcísio Pugliese.