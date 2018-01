Guarani contrata zagueiro Andrei O Guarani continua se reforçando para o Campeonato Brasileiro da Série B. O veterano zagueiro Andrei, de 33 anos, que já defendeu vários clubes no Brasil, foi anunciado nesta sexta-feira e a partir da próxima semana já será opção do técnico Luiz Carlos Ferreira. Ele estava atuando no Ahlen, que disputa a segunda divisão do Campeonato Alemão. Andrei tem como uma de suas virtudes o forte chute, sendo exímio cobrador de faltas. Em 2001, quando vestia a camisa do União São João, foi vice-artilheiro do Campeonato Paulista, com 12 gols. Na época trabalhou com o técnico Ferreira. O seu lado fraco, porém, é a dificuldade em manter-se em boa forma física, além de seguidas contusões ao longo de sua carreira. Revelado no XV de Jaú, chamou a atenção e se transferiu para o Palmeiras mas, no time do Palestra Itália acabou não tendo sucesso. O zagueiro ainda teve passagens por Fluminense, Juventude e Santos. Numa das vezes que esteve no clube carioca, foi vítima do atacante Romário. Em um jogo contra o São Paulo, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro de 2002, o atacante o agrediu com um soco. Com medo, ou elegantemente, Andrei não revidou.