Guarani convoca torcida para pegar líder Mesmo estando há quatro jogos sem vitórias no Campeonato Brasileiro, a diretoria do Guarani espera por um bom número de torcedores domingo, às 18 horas, contra o líder Internacional, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. A expectativa se deve pelo fato da promoção nos valores dos ingressos na área do tobogã. Quem quiser assistir ao jogo pagará R$ 10 no setor, enquanto as demais áreas do estádio continuam custando R$ 15. Para buscar a reabilitação e se manter invicto em seu estádio neste Brasileirão, o técnico Pepe terá a volta do lateral-direito Simão, que cumpriu suspensão. Por outro lado, o titular da lateral-esquerda, Alex, recebeu o terceiro cartão amarelo e não enfrenta os gaúchos. Para seu lugar o treinador já confirmou a entrada de Gilson. No ataque Rodrigão parece ter ganho a posição de titular. O gol marcado contra o Juventude deve dar mais uma chance ao jogador, deixando Creedence, artilheiro do time no Campeonato Brasileiro, com quatro gols, no banco de reservas.