Guarani corre atrás de dois reforços Aliviado por conseguir sua primeira vitória no Campeonato Paulista, o Guarani faz planos para melhorar sua performance na temporada. Após a vencer a Portuguesa de Desportos, por 2 a 1, no Canindé, o técnico Jair Picerni aguarda com expectativa a chegada no Brinco de Ouro de, pelo menos, dois meio-campistas que podem ser Luciano Ratinho, do Corinthians, e Canindé, do Paraná Clube. Segundo o presidente José Luiz Lourencetti as negociações estão em fase de conclusão e só falta mesmo "o preto no branco". É tudo que mais desejo Picerni neste momento, "porque os laterais (Alemão e Gilson) já evoluíram, outros jogadores estão em forma como o Marcos Paulo e o Careca e o time tem tudo para ir bem. Mas faltam mesmo estes meias", diz o técnico, reafirmando sua confiança na diretoria que, segundo ele, "não quer fazer loucuras, mas vai trazer reforços". Há também muita expectativa num acordo maior envolvendo o Atlético Paranaense e a formação de um fundo de investimento. O Guarani poderia ceder ao time do Paraná alguns jogadores durante o Campeonato Brasileiro e receber outros por empréstimo. O primeiro já cogitado é o meia Rodriguinho, que estava emprestado ao Bahia. Mas antes da chegada dos reforços e dos possíveis acordos da diretoria, a comissão técnica trabalha visando o jogo contra o União Barbarense, quarta-feira à noite, em Santa Bárbara d´Oeste. O time deve ser o mesmo que venceu a Portuguesa, com Nilson Sergipano, autor do gol da vitória, continuando no banco de reservas. O recém contratado atacante Cidimar também está inscrito e deve outra opção ofensiva. O Guarani tem quatro pontos e ocupa a sexta posição na tabela.