Guarani curte bom astral momentâneo O Guarani vive seu melhor momento na temporada depois da vitória de 2 a 1 sobre o Paulista, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Mas, o técnico Jair Picerni tem a certeza de que o time pode melhorar e espera confirmar a ascensão nas próximas três rodadas, conquistando resultados positivos. "Só as vitórias dão moral ao elenco e força ao time. Já vencemos este jogo, o que prova que podemos superar outros adversários", diz o treinador. Ele planeja somar pontos diante da Internacional, domingo à tarde, em Limeira, e depois aproveitar o fato de receber dois times: o Atlético Sorocaba e a Portuguesa Santista. Com 12 pontos e na décima posição, o Guarani faz uma campanha regular. Para o jogo no Limeirão, a escalação deve ser repetida. Os jogadores se exercitaram na piscina pela manhã, ganhando folga depois até a tarde desta sexta-feira, quando será realizado o último coletivo. A diretoria preferia confirmar mais dois reforços para o Paulistão, mas não conseguiu fechar nenhum deles. Kanu, atacante do Cruzeiro emprestado ao Ipatinga, não foi liberado. Marcelo Ramos, ex-Corinthians, teria pedido um alto salário e o meia Fabrício não foi cedido pelo Atlético Paranaense.