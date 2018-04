Guarani decepciona na rodada de abertura da Série A-2

Após os quatro jogos que abriram o Campeonato Paulista da Série A-2 na tarde desta quarta-feira, cinco jogos deram sequência à primeira rodada da competição. Apontado como principal favorito ao título, o Guarani decepcionou e perdeu para o Osvaldo Cruz por 1 a 0, fora de casa. O gol foi marcado aos 47 minutos da etapa final por Romarinho.

O Guarani sentiu o pouco tempo de preparação, uma vez que retornou aos treinos somente há dez dias. Assim, dos quatro times que caíram no Paulistão no ano passado, somente o Noroeste estreou vencendo ao superar o Grêmio Osasco por 1 a 0, fora de casa.

Jogando em casa, o União Barbarense fez a lição de casa e atropelou o Taquaritinga, vencendo por 3 a 1. Diego Ratinho, Luciano Gigante e Emílio, de pênalti, fizeram os gols do time de Santa Bárbara D´Oeste, enquanto que Anderson Guarujá descontou.

Outro que estreou com vitória dentro de casa foi o Linense, que derrotou o Flamengo, de Guarulhos, por 2 a 1, no estádio Gilbertão, com gols de Vágner e Fausto. O meia André Bocão fez o único do clube rubro-negro.

Quem se deu bem jogando fora de casa foi o União São João. O time de Araras venceu o Catanduvense por 2 a 1, em Catanduva. Os zagueiros Toninho e Naldo balançaram as redes para o União, enquanto Biro fez o único gol do time mandante.

Em Sorocaba, o São José vencia o Atlético por 2 a 0, mas o clube da casa foi buscar o resultado e empatou em 2 a 2. O destaque da partida foi o meia Roberto, que marcou os dois gols do São José. Os atacantes Paulo Roberto e Márcio Barros fizeram os gols dos sorocabanos. A rodada será completada nesta quinta com o jogo entre São Bento e América.