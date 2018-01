Guarani defende invencibilidade em casa O Guarani tenta neste domingo, contra o Paraná, às 16 horas, conquistar sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro e ainda manter uma invencibilidade de mais de dois meses no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. A última vez em que saiu derrotado em casa aconteceu dia 8 de fevereiro, contra o Palmeiras, pelo Campeonato Paulista. Depois disso foram quatro jogos, com três vitórias e um empate. Mais do que manter esta escrita de bons resultados em casa, o objetivo do time campineiro é buscar a reabilitação após a derrota para o Grêmio, por 3 a 1, em Porto Alegre. O técnico Pepe também pediu muito empenho de seus jogadores, porque pretende mante r o 100% de aproveitamento dentro de casa. "Vencer no Brinco é nossa obrigação, independente de quem seja o adversário", comentou. O técnico deverá fazer apenas uma modificação em relação ao time que perdeu no Sul. Com a situação do volante Rafael regularizada, o ex-jogador do Rio Branco tem presença garantida. Com isso, Leandro Guerreiro volta para o banco de reservas. "Já não tenho mais problema algum. Estou pronto para jogar e dar alegria para a torcida do Guarani", disse Rafael, que gosta de atuar como segundo volante e se destaca por ser especialista em cobrança de falta. Na defesa Pepe resolveu manter Juninho entre os titulares. Mesmo com a total recuperação de Bruno Quadros, que ficou dois meses afastados em virtude de uma distensão muscular, o treinador resolveu não mexer na defesa que, segundo ele, está agradando. Na estréia, em casa, o Guarani venceu o Vasco da Gama, por 4 a 2.