Guarani defende invencibilidade em casa O Guarani defende diante do Santos, neste sábado, sua invencibilidade dentro do estádio Brinco de Ouro no Campeonato Brasileiro. Mesmo respeitando o adversário, atual campeão nacional e semifinalista da Copa Libertadores, o técnico Pepe e os jogadores prometem buscar outra vitória, a quinta diante de sua torcida. Fora o empate com o Cruzeiro, em 1 a 1, o Guarani venceu Vasco da Gama, Paraná, Internacional e Fortaleza. O capitão Emerson, um dos líderes dentro de campo, dá a receita da vitória para seus companheiros: "É morder desde o início e não dar moleza para ninguém. Assim é que todos fazem em casa e nós não podemos ser diferentes". O grupo mantém a confiança, apesar da derrota de 3 a 2 para o Coritiba, na última rodada. Uma das esperanças é o atacante Rodrigão, que parece ter encontrado o caminho dos gols. Ele é o artilheiro do time com seis gols e no coletivo de quarta-feira marcou seis gols contra o time reserva. "Estou na minha melhor forma e louco para fazer gols", disse o ex-santista. Se o ataque tem funcionado, o meio campo continua preocupando o técnico Pepe. A experiência com Reinaldo no lugar de Esquerdinha não foi aprovada, tanto que o ex-meia do São Caetano e com passagem obscura na Vila Belmiro pode retornar ao time. Durante a semana, o técnico testou outra fórmula: Alex no meio e Gilson na lateral-esquerda. "Costumo observar várias formações durante a semana, mas em princípio não devo mudar nossa formação básica no 3-5-2", assegurou. Os jogadores participaram de um rachão pela manhã e tiveram a tarde livre, iniciando a concentração à noite. Ainda neste jogo, pela terceira vez, o time vai usar a camisa dourada em comemoração aos 50 anos de fundação do Brinco de Ouro. A diretoria baixou o preço dos ingressos de R$ 15 para R$ 10 no setor de tobogã, confirmando que os torcedores santistas ocuparão um setor de fundo do estádio, do lado do placar eletrônico. Lá cabem seis mil torcedores.