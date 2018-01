Guarani definido para a estréia O técnico Giba já tem o time titular do Guarani definido para a estréia no Campeonato Paulista, diante do União Barbarense, no próximo dia 26. A maior novidade foi o jovem volante Reinaldo, vindo dos juniores. Giba pretendia usar Leandro Guerreiro na posição, porém, devido à suspensão dele, Reinaldo ficou com a vaga. A equipe será formada por Jean; Patrício, Paulão, Bruno Quadros e Gílson; Émerson, Reinaldo, Esquerdinha e Marquinhos; Rodrigão e Lúcio. Esses devem ser os 11 titulares do Guarani na competição. O único problema que Giba ainda pode encontrar é a não liberação do atacante Rodrigão. Ele tem vínculo com o Saint-Ettiéne, da França, e ainda não obteve a liberação do clube europeu. Neste final de semana, o time realiza dois amistosos em Campinas. No sábado, às 16h, o time reserva enfrenta o São Bento. No domingo, às 10h, os titulares pegam o Serra Negra.