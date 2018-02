Guarani denuncia Botafogo e vira réu O Guarani entrou com uma queixa contra o Botafogo no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), não obteve sucesso e vai virar réu em processo disciplinar. A informação foi dada hoje pelo Procurador do STJD, Paulo Schmitt. Se o clube de Campinas for condenado, terá de pagar multa que varia de R$ 5 mil a R$ 50 mil. O Guarani queria que o Alvinegro perdesse os pontos de todos os jogos do Campeonato Brasileiro por não ter apresentado o balanço anual de 2003. "Estamos respaldados pela legislação esportiva", disse o advogado do ?Bugre?, Marcos Donnici. Ele explicou que a Lei Pelé determina a publicação regular dos balanços dos clubes e que os documentos sejam enviados para o Conselho Nacional de Esportes. "O Botafogo não fez isso e está passível de punição", prosseguiu Donnici. De acordo com Paulo Schmitt, a queixa do Guarani é infundada, porque nenhum documento "com o qual pudesse basear essa interpretação maluca" foi apresentado. "Em reta final do Brasileiro, temos de evitar as tentativas de manipulação no tribunal", disse. O Guarani teria infringido, na avaliação do procurador, o Artigo 221 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBDJ) - oferecer queixa infundada ou dar causa, por erro grosseiro ou sentimento pessoal, à instauração de inquérito ou processo na Justiça Desportiva. Segundo Donnici, a iniciativa de Schmitt é "ridícula e descabida". O advogado do Guarani considerou estranha a manifestação do presidente do STJD, Luiz Zveiter, torcedor declarado do Botafogo, que já havia anunciado a possibilidade de o Guarani ser punido, tão logo tomou conhecimento da queixa, no início da semana. "Esta situação do Botafogo tem semelhanças com a do São Caetano. Por que o STJD não pode dar ao Botafogo o mesmo tratamento que está dando ao São Caetano?", indagou. Flamengo - O clube de Campinas também levou ao STJD a suposição de que Dimba, do Flamengo estaria atuando de forma irregular. O procurador Paulo Schmitt solicitou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a documentação do atleta para determinar se arquiva o pedido ou se denuncia o Rubro-Negro.