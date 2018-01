Guarani derrota o Americano por 2 a 0 O Guarani confirmou seu favoritismo e venceu o Americano, por 2 a 0, neste domingo à tarde, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. O time campineiro, agora, soma 14 pontos dentro do Torneio Rio-São Paulo, ocupando a vice-liderança ao lado do Corinthians, São Paulo e Botafogo. O time carioca tem apenas dois pontos na penúltima posição. O jogo foi de apenas um time: o Guarani, desta vez, escalado totalmente no ataque, com apenas três zagueiros, dois alas e três atacantes. Do lado do Americano, o estreante técnico Gaúcho, ex-zagueiro do Vasco da Gama, colocou seu time nitidamente na defesa para evitar uma nova derrota. Mas o Guarani saiu na frente aos 20 minutos. Sangaletti lançou Jadílson que foi até a linha de fundo e cruzou, na medida, para Martinez, na linha da pequena área, completar: 1 a 0. O time ainda teve duas outras boas chances para ampliar, com Marcinho e Dudu. No começo do segundo tempo, o Guarani praticamente garantiu a vitória ao marcar o segundo gol. Depois de bela jogada de Marcinho que cruzou para a cabeçada de Léo, aos 11 minutos. A partir daí, só deu Guarani que, a pedido do técnico Zé Mário, controlou o jogo e soube como garantir mais uma vitória.