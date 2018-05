Guarani derrota o Marília e assume a liderança provisória na Série A2 paulista

Após esta vitória, o time de Campinas soma sete pontos em três jogos. Deixou para trás quatro equipes que venceram nas duas rodadas iniciais: Santo André, Bragantino, Velo Clube e Juventus. Com apenas um ponto, o Marília ocupa a 17.ª posição, na zona de rebaixamento.

O time da casa saiu na frente logo nos primeiros minutos. O rápido Du Gaia aproveitou o vacilo da defesa campineira e desviou para as redes aos cinco minutos. O Guarani empatou aos 28 com Denis Neves, em falta ensaiada. Ele chutou forte e rasteiro após toque do meia Fumagalli.

No segundo tempo, o técnico Pintado colocou em campo o garoto João Vittor, uma das revelações do clube, e ele fez a diferença. Marcou o segundo gol aos dois minutos em um chute de longe e depois fez belas jogadas. O terceiro gol saiu aos 28 com Lorran, que pegou rebote do goleiro Nunes.

Na quarta rodada, em plena quarta-feira de cinzas, o Guarani vai receber o Bragantino, às 20 horas, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. O Marília vai tentar a reabilitação contra a Portuguesa, em São Paulo, no estádio do Canindé, no mesmo horário.

SÁBADO - Ainda em busca da primeira vitória, a Portuguesa volta a campo neste sábado para enfrentar o Paulista, em Jundiaí (SP). O time será dirigido pelo técnico interino Gerson Sodré. A equipe paulistana, com apenas um ponto, vem de derrota em casa para o Juventus. Este resultado culminou na demissão do técnico Estevam Soares. O clube do interior, que venceu o Penapolense como visitante, soma três pontos.

Com duas vitórias em dois jogos, o Santo André recebe o Monte Azul, às 16 horas, no estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP). O time do ABC vem de vitória sobre o Votuporanguense. Já o rival empatou com o Independente, em Limeira (SP), e tem um ponto.

O Bragantino enfrenta o Penapolense, às 17h30, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). Juventus e Velo Clube, que também venceram todas as suas partidas, se enfrentam às 16 horas, na Rua Javari, na capital paulista.

Confira a 3.ª rodada do Série A2 paulista:

Sexta-feira

Marília 1 x 3 Guarani

Sábado

16 horas

Votuporanguense x São Caetano

Juventus x Velo Clube

Santo André x Monte Azul

Atlético Sorocaba x Barretos

17 horas

União Barbarense x Independente

Paulista x Portuguesa

Mirassol x Rio Branco

17h30

Bragantino x Penapolense

19 horas

Batatais x Taubaté