Guarani derrota Paulista por 2 a 1 O Guarani voltou a marcar gols e venceu o Paulista, por 2 a 1, nesta quarta-feira à noite, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Além de deixar de lado a pior artilharia do Campeonato Paulista, agora com nove gols, o time campineiro melhorou sua situação na tabela saltando da 13ª para a 10ª posição, com 12 pontos. O Paulista continua com 14, mas caiu do quinto para a sétimo lugar e ainda segue sem ganhar longe de sua torcida. O primeiro tempo foi bastante movimentando, com uma leve vantagem do time visitante que teve a chance de abrir o placar aos 22 minutos, num chute de Davi, defendido pelo goleiro Jean. O Guarani equilibrou as ações e se mostrou eficiente na finalização, abrindo o placar aos 28. Após a cobrança de escanteio, Marcos Paulo levantou na área, o zagueiro João Leonardo ajeitou de cabeça e Evandro Roncatto, também de cabeça, desviou para as redes. O Paulista teve uma chance valiosa e empatar aos 37, quando Ricardinho exigiu grande defesa de Jean. No segundo tempo, também bem movimentado, o Paulista perdeu a chance de empatar aos 10 minutos quando Davi apareceu livre na frente do goleiro, demorou para finalizar e foi travado por Paulo André. O castigo veio no minuto seguinte, quando Tucho entrou na área pelo lado direito e cruzou para Evandro Roncatto desviar de calcanhar para o gol: 2 a 0. O Paulista tentou a reação no desespero, mas deixou espaços nas laterais do campo para os contra-ataques do Guarani. Mas seus atacantes exageraram nos toques de efeito. Aos 32 minutos, o Paulista diminuiu, quando Ricardinho lançou Rodolfo livre na grande área e ele, de bico, tocou no canto esquerdo de Jean. Nesta altura, o time campineiro parecia mais cansado e sofreu para segurar o resultado. Pela décima rodada, domingo, o Guarani vai enfrentar a Internacional, em Limeira. O Paulista atuará, outra vez fora de casa, contra a Portuguesa Santista, em Santos.