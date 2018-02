Guarani derrota Rio Branco em Americana O Guarani não mostrou bom futebol, mas fez o suficiente para justificar a vitória sobre o Rio Branco, por 2 a 1, neste sábado, em Americana. Com isso, o time de Campinas deu um importante passo para fugir do rebaixamento no Campeonato Paulista, mas complicou a vida do adversário. A vitória deixou o Guarani com 20 pontos. Já o Rio Branco manteve os 14 que tinha e está na zona de rebaixamento do campeonato. Eficiente, o Guarani fez os gols nas duas primeiras oportunidades que teve. Aos 28 minutos, Tucho cobrou escanteio, Careca desviou e Paulo André cabeceou para fazer 1 a 0. Quatro minutos depois, o mesmo Paulo André foi cabecear e acabou sendo puxado dentro da área: pênalti. Na cobrança, Tucho ampliou a vantagem do time de Campinas. Ainda no primeiro tempo, mas já nos acréscimos (48 minutos), o Rio Branco diminuiu em cobrança de falta perfeita de Carabina. O segundo tempo foi marcado por oportunidades perdidas pelos dois times. Tucho e Roncatto perderam duas chances claras de ampliar a vantagem do Guarani. E Carabina quase marcou pelo Rio Branco, mas Fernando salvou.