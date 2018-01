Guarani derruba o líder Santo André Com um gol de Mariano, aos 43 minutos dos segundo tempo, o Guarani venceu o Santo André, por 2 a 1, neste sábado à tarde, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Esta foi a terceira vitória consecutiva do Bugre dentro de casa - antes bateu no Náutico e Ituano - e deixou o time, com 16 pontos, em 13.º lugar. A derrota derrubou o Ramalhão da liderança para a terceira posição, com 22 pontos, um a menos do que a Portuguesa e três a menos do que o Santa Cruz. O Guarani não vencia o Santo andré há 10 anos, quebrando um longo tabu. O curioso é que o autor do gol da vitória tinha entrada um minuto antes no lugar do lateral-esquerdo Adavilson. Ele recebeu a bola de fora da área e chutou forte, surpreendendo a todos. Depois explicou que não se considerava o autor do gol. "Este gol foi marcado por Deus. Agradeço a ele e à minha família", explicou o herói da tarde, que no momento do gol se dirigiu onde estava sua irmã, uns primos e alguns amigos. Naquela altura a torcida já estava irritada, porque o Guarani parecia perto de deixar escapar dois pontos importantes. Depois de um primeiro tempo sonolento, o time campineiro voltou melhor na etapa final e abriu o placar com Catatau, aos sete minutos. N o intervalo ele tinha substituído o meia Alexandre Salles. No lance, Catatau recebeu passe em velocidade de Jonas e bateu cruzado: 1 a 0. O lento Santo André foi todo ao ataque, contou com o recuo do time da casa e empatou aos 38 minutos, quando Rodrigão desviou de cabeça após a cobrança de escanteio, já aos 38 minutos. Aos 43 minutos, porém, a história do jogo mudou no chute de Mariano que mandou a bola no ângulo direito do goleiro Júlio César. O Guarani voltará a campo na próxima sexta-feira diante do Vitória, no Estáio Barradão, em Salvador, sem o meia Alexandre Salles, suspenso com três cartões amarelos, e sem o meia Heverton, negociado com o futebol da Turquia. O Santo André jogará em casa diante do Náutico, domingo, dia 17.