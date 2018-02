Guarani, desanimado, só treina leve Rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro em 2004, o Guarani já vive o clima de "final de ano" no Brinco de Ouro. Sem condições de levantar o moral do elenco, a comissão técnica resolveu aliviar para os jogadores marcando treinos em apenas meio período nesta semana. Com visível abatimento os jogadores treinaram à tarde fisicamente. O grupo vai treinar nesta quarta-feira cedo e quinta-feira somente à tarde. "Infelizmente não há muito o que fazer", justificou o fisicultor Luís Inarra. Vice-lanterna, com apenas 46 pontos, o Guarani vai apenas cumprir tabela domingo, às 16 horas, em Campinas, com o Grêmio, também rebaixado. A diretoria não conseguiu tirar o jogo de Campinas para tentar evitar possíveis protestos da torcida. Com a renovação do técnico Jair Picerni acertada, a diretoria já conversa com alguns jogadores para acerto salarial. O zagueiro Tiago e o volante Careca devem ser os dois primeiros a renovar contrato para a próxima temporada.