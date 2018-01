Guarani descarta acerto com Itamar O Guarani acredita que vai conseguir inscrever o atacante Rodrigão e descartou a possibilidade de contratar Itamar, ex-Palmeiras e que deixou a Ponte Preta no meio da pré-temporada. O jogador chegou a ser oferecido ao Guarani pelo presidente do Iraty-PR, Sérgio Malucelli, depois do problema no acordo com a diretoria da Ponte. Mas a prioridade do Guarani é mesmo Rodrigão - ainda faltam chegar alguns documentos do Saint-Etienne, da França. Como ele não terá condições de jogar na estréia do Campeonato Paulista, domingo, em Campinas, contra o União Barbarense, o técnico Giba deve escalar Creedence no ataque, já que ele vem treinando no time titular.