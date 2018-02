Guarani descobre a bola parada e treina Os três dias em que o elenco do Guarani esteve na estância hidromineral de Serra Negra foram aproveitados, em grande parte, para dar cabo a uma deficiência do time: a falta de gols. Dono do segundo pior ataque do Campeonato Paulista, com 12 gols marcados, só à frente da Portuguesa Santista, que tem 11, o time campineiro espera melhorar seu aproveitamento ofensivo para conquistar novas vitórias. "Esta é a expectativa", diz o técnico Jair Picerni, que deu ênfase aos treinos de finalização, com muitos chutes, além de jogadas ensaiadas em cobranças de escanteios e faltas. "A bola parada é fundamental hoje no futebol, porque decide muitos jogos", argumenta o auxiliar técnico Fred Smânia. O time está definido para o jogo contra o lanterna Atlético Sorocaba, domingo à tarde, no Brinco de Ouro, em Campinas. A única mudança é a entrada de Alemão na lateral-equerda no lugar de Adauto, suspenso com três cartões amarelos. Pela manhã, a diretoria apresentou o novo conselho gestor que promete reformular toda a administração do clube. O grupo é liderado por três empresários da cidade: Álvaro Negrão, Wladimir de Paula e Carlos Correia.