Guarani desconversa sobre possível contratação de Adriano 'Imperador'

SÃO PAULO - O Guarani sonha com Adriano, mas desconversa sobre uma possível contratação do jogador. O presidente do clube de Campinas, Álvaro Negrão, disse nesta terça-feira que não há negociações para trazer o Imperador.

"O Adriano e o Tinoco (Isaías, diretor de futebol) são muito amigos, coisa de um frequentar a casa do outro, isto pode ter feito surgir esta história", disse Negrão ao Estado. "Não há qualquer negociação com o jogador. Me perguntaram se gostaria de ter o jogador e respondi que sim. Só isto."

O dirigente, inclusive, diz que a possibilidade da contratação de Adriano sequer foi conversada com o técnico Branco, que será apresentado nesta quarta-feira no Brinco de Ouro, pouco antes do jogo contra o Bragantino, em Campinas. "Nem deu tempo de falar sobre nenhum assunto com o Branco.

No Paulistão, o Guarani ocupa a 17.ª posição na tabela, dentro da zona de rebaixamento, com apenas um ponto em três jogos. No último sábado, a equipe perdeu o dérbi para a rival Ponte Preta, o que provocou a demissão do técnico Zé Teodoro.

Adriano não joga desde o dia 4 de março de 2012, contra o Santos, quando ainda estava no Corinthians. Dia 23 de mesmo mês, o Imperador foi dispensado. Contratado pelo Flamengo, Adriano sequer estreou. Recuperado de nova cirurgia no tendão rompido, o jogador não conseguiu entrar em forma e demitido.