Guarani despreza ameaça do Vila Nova A direção do Guarani tomou uma postura radical em relação à propalada irregularidade do volante Leandro Guerreiro que poderia lhe custar uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil para o Vila Nova-GO. Por ordem do presidente José Luiz Lourencetti o assunto não será mais discutido no clube, mesmo porque é considerado como uma denúncia infundada e ironizada como ?fumaça" do time goiano. Antes disso, porém, o clube fez suas últimas checagens na documentação. Consultou, no Rio de Janeiro, o experiente advogado Valled Perry ao mesmo tempo que confirmou a legalidade de suas ações junto ao departamento técnico da CBF. A alegação do Guarani é simples: o jogador atuou contra o time goiano com seu cartão de inscrição liberado pela própria entidade. A direção do Vila Nova, porém, alega que constatou algumas irregularidades na inscrição do jogador. As informações teriam sido passadas pela direção do Internacional-RS, clube ao qual o jogador ainda está vinculado. A orientação no Brinco de Ouro à comissão técnica e aos jogadores é esquecer o assunto, aguardando apenas o seu próximo adversário que sairá do confronto entre Cruzeiro e Corinthians de Caicó-RN. No primeiro jogo, no Rio Grande do Norte, houve empate por 2 a 2. O técnico Pepe, no momento, se concentra em acertar o time para o jogo contra o Grêmio, sábado, em Porto Alegre, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E não esconde sua filosofia de trabalho na competição. ?Vencer em casa e somar pontos fora." O empate é bem recebido pelo treinador, que já adiantou a sua disposição de manter a mesma formação que goleou o Vasco, por 4 a 2, na abertura do Campeonato Brasileiro.