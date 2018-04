Guarani destoa no futebol paulista O Guarani é a ovelha negra paulista no Campeonato Brasileiro. Enquanto os outros seis clubes do Estado lutam pelo título ou para chegar entre os quatro primeiros colocados, o time de Campinas faz de tudo para evitar o rebaixamento. As chances de cair são de 90,7%. A situação é resultado de processo de degradação. "Falta planejamento e critério para administrar o futebol", diz o ex-presidente Leonel Martins, que comandava o clube quando o Guarani foi campeão brasileiro, em 1978. Para o também ex-presidente Beto Zini, o todo-poderoso entre 1988 e 1999, os atuais dirigentes "não têm conhecimento para dirigir um time de futebol". A desorientação é tanta que, até agora, o Guarani foi dirigido por quatro técnicos neste Brasileiro: Joel Santana, Zetti, Lori Sandri e Agnaldo Liz. Por mais que tenham errado, eles não podem ser apontados como culpados pelo fracasso. "A diretoria já vinha montando este time desde o Campeonato Paulista e não conseguiu nada", cita Leonel Martins. O que acontece agora já vem de alguns anos. Em 1999, com a renúncia de Beto Zini, o então vice-presidente social, José Luiz Lourencetti, pegou o clube praticamente sem dívidas. Além disso, tinha em mãos bom elenco, que lhe rendeu milhões com negociações. Quando o dinheiro foi gasto, vieram os problemas. Lanterna do campeonato, com 25 pontos, o Guarani precisa de pelo menos mais 27 para escapar do rebaixamento. Seriam, portanto, 9 vitórias nos 17 jogos que lhe restam. Só que o time não vence há dez rodadas - já acumulou 14 derrotas no total - e há duas semanas a direção ainda pediu ajuda da Federação Paulista de Futebol, que concedeu antecipação de receitas para quitar débitos e salários atrasados.